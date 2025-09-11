Guida con la patente falsa e danneggia tre auto, scatta la denuncia

Fugge dopo aver danneggiato tre veicoli, ma commette un errore: parcheggia in uno stallo per disabili. La polizia locale, quindi, sequestra il mezzo e si accorge delle ammaccature riconducibili ai precedenti danneggiamenti. Al deposito dei mezzi sequestrati, si presenta un egiziano con una patente falsa. L’operatore del magazzino si accorge dei documenti contraffatti e temporeggia in attesa dei vigili. L’egiziano, però, scompare ancora. Il giorno seguente il colpo di scena: l’egiziano si presenta al comando chiedendo notizie del suo mezzo, un Fiat Doblò, e nei suoi confronti scatta per uso di atto falso."Quando si commette un illecito, spesso sono proprio gli errori del trasgressore a facilitare il lavoro degli agenti della Polizia Locale – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Ferrara Cristina Coletti –. Chi fugge dopo un incidente pensando di nascondere le tracce del proprio comportamento irresponsabile, finisce per commettere ulteriori comportamenti irresponsabili e gravi". L’uomo, come detto, è stato denunciato per uso di atto falso per aver guidato dalla depositeria al Comando con documenti contraffatti, giustificandosi con la frase “ho guidato poco”, ed è stato sanzionato per guida senza patente valida con una multa superiore ai cinquemila euro. Il Fiat Doblò, appena restituito, è stato nuovamente caricato sul carro attrezzi e riportato in depositeria, questa volta sotto sequestro giudiziario.

"Questa operazione rappresenta un esempio perfetto di come la sinergia tra competenze diverse – spiega la polizia locale – possa portare a ottimi risultati anche nelle circostanze più impreviste".