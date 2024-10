Guida del Gambero Rosso, promossa ’La Farmacia’

La pasticceria Farmacia di Cento continua ad essere presente nella prestigiosa Guida Bar d’Italia 2024 di Gambero Rosso, che raccoglie le migliori insegne della Penisola valutandole in Chicchi e Tazzine, che vanno a giudicare rispettivamente la qualità dell’offerta caffeicola e la proposta nel suo complesso.

La Farmacia è stata premiata quest’anno con 2 tazzine e 2 chicchi e punta alla terza, massimo riconoscimento.

"Siamo sulla guida da ben 14 anni ed è già questo un buon risultato perché non tutti riescono ad avere questo riconoscimento così costante – dice il titolare Fabrizio Toselli –. E’ bello ed emozionante trovarsi sulla guida, soprattutto quando si ha il massimo punteggio per ciò che riguarda la provincia di Ferrara, un bel traguardo. Ed è bello essere in questa guida dove all’interno compaiono anche tanti locali famosi. Ora puntiamo alla terza tazzina e terzo chicco. Simo sulla Guida dal 2000, quando a sorpresa vennero perché avevano avuto recensioni dai clienti e ci fecero un articolo sulla loro rivista come ‘locale del mese’".

Ma come funziona esattamente? "Vengono con un’ispezione a sorpresa e senza palesarsi – spiega – danno i chicchi in base alla caffetteria, la qualità delle miscele e le proposte, mentre le tazzine vengono assegnate in base al locale, l’accoglienza, le proposte dolci e salate".