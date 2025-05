’Guida la vita’ per i neopatentati. Studenti a lezione dalla Polstrada

Nella settimana mondiale della sicurezza il comandante del distaccamento della Polizia Stradale di Codigoro Francesco Zanfardino col vice sovrintendete Massimo Beccari hanno tenuto un incontro a Codigoro dal titolo "Guida la vita". Rivolto ai neo patentati del Polo Scolastico Superiore accompagnati dalla dirigente Angela Lucibello ma anche per gli adulti fra i quali il sindaco Alice Zanardi ha detto "un assise con lo scopo di proteggere la vita nostra e di tutti gli altri". La dirigente ha esordito ricordando come l’incidente sembri frutto di una casualità "ragazzi non è così, ma un’azione causata da un comportamento scorretto e imprudente delle persone". Con grande professionalità ed umanità, aiutato da video molto impattanti Zanfardino ha ricordato come siano importanti "la consapevolezza e l’empatia. Consapevolezza perché in strada ci sono anche altri attori che viaggiano con noi. Empatia per poterci mettere nei panni anche di coloro che non rispettano le regole". L’Ispettore ha poi spiegato i vari aspetti del codice della strada e i rischi del mettersi alla guida senza avere la certezza di non aver bevuto troppo. La possibilità di recarsi presso il comando della Stradale per avere consigli e anche la grande attenzione da porre contro il rischio di cadere nelle mani di truffatori sempre più capaci e attivi.

Claudio Castagnoli