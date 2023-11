Guida turistica abilitata sul territorio provinciale

L’ufficio informazioni turistiche ricerca personale sul territorio della provincia di Ferrara per potenziamento organico nell’ufficio informazioni e accoglienza turistica di Ferrara. Oltre ai requisiti richiesti, costituirà titolo preferenziale l’abilitazione alla professione di guida turistica. È richiesto un diploma di tecnico superiore conseguito in ITS in materia di turismo oppure laurea in scienze del turismoeconomia del turismomanagement del territoriobeni culturalicomunicazione e marketing o diploma turisticolinguisticoletteremaster di I° o II° livello in materia di turismo. Oppure abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e di turismo, in base della normativa vigente. Inoltre richiesta ottima padronanza della lingua italiana, conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza di una seconda lingua straniera (preferibilmente tedesco o francese). La sede di lavoro per chi fosse interessato a questo occupazione è lo Iat Castello Estense.