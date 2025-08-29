Guida ubriaca e abbatte il cantiere . Inseguita e fermata sulla Super

Un’auto Toyota Yaris a zig zag sulla Super, lanciata a folle velocità in direzione di Porto Garibaldi. Alla guida una donna ubriaca di 56 anni, che rischia più volte di scontrarsi con altre vetture. Le segnalazioni degli automobilisti, che la evitano per miracolo, iniziano alle 12,30 quando la donna abbatte un primo cartello stradale. La sua corsa, nonostante il primo scontro, continua senza freni. Al cantiere sulla Super, installato per sistemare l’arteria, l’auto colpisce con violenza le transenne per delimitare i lavori. Intanto, arriva la pattuglia della polizia stradale di Ferrara, che inizia a tallonarla all’altezza di Corte Centrale, cercando di arrestare la sua folle corsa. Ogni tentativo risulta vano da parte degli agenti, che sono costretti a stringere la macchina della donna a bordo strada. Una manovra estrema, ma necessaria per evitare pericoli per lei e per l’incolumità degli altri automobilisti in transito sulla Super. Finalmente la Toyota Yaris si ferma. Dall’auto scende una donna, che barcolla e fatica a parlare. L’etilometro conferma i sospetti degli agenti della polizia stradale: il grado alcolemico è ben al di sopra dei limiti di legge. Al punto da rendere quasi impossibile la guida in sicurezza per qualsiasi automobilista. In un primo momento, la donna cerca di giustificarsi. "Solo un bicchiere, niente di più", ma le analisi non mentono. Il grado alcolemico non lascia spazio a dubbi. Per la 56enne scatta quindi una denuncia per guida in stato di ebbrezza. È accaduto ieri mattina in una ’giornata di ordinaria follia’ sulla Super: dopo l’inseguimento della donna ubriaca, la polizia stradale ha continuato le verifiche. In particolare, gli agenti hanno voluto vederci chiaro sugli altri incidenti accaduti nella stessa giornata. L’obiettivo era verificare che la donna ubriaca non fosse collegata ad altri sinistri.

Matteo Radogna