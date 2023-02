Guidava ubriaca in pieno giorno: giovane nei guai

A seguito di un incidente stradale con soli danni ai veicoli, avvenuto alle 18.45 circa di sabato scorso a Porto Garibaldi, la pattuglia dell’infortunistica stradale della Polizia Locale di Comacchio si è prontamente recata sul posto per svolgere gli opportuni accertamenti. Dalle verifiche è emerso che la conducente di una Mercedes aveva tamponato una Volvo, che si era fermata in prossimità di un passaggio pedonale per consentire l’attraversamento di un passante. La conducente della Mercedes, una 36enne residente nel Ferrarese, è risultata in stato d’ebbrezza con un tasso alcolico di quattro volte superiore a quello consentito. Per questa ragione, è scattata nei suoi confronti la denuncia penale, il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca ed il ritiro della patente di guida per la sospensione. "Guidare dopo aver assunto alcol o droghe mette a repentaglio se stessi e gli altri – ricorda il comandante della Polizia Locale, Paolo Claps –. Sono numerosissime le campagne per la sensibilizzazione rispetto a questo allarmante fenomeno che coinvolge persone di ogni età. Ricordiamo sempre i pericoli che si corrono guidando in stato alterato: i riflessi non sono gli stessi e neanche la percezione delle minacce a cui ci esponiamo. Difendiamo sempre la vita, a partire dalla prevenzione".