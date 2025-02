Guide turistiche nazionali, ecco bando e iscrizione. C’è tempo fino al 27 febbraio

Per una città a forte vocazione turistica come Ferrara, percorsa da comitive di visitatori in cerca di luoghi storici e angoli nascosti da scoprire, la data è da evidenziare sul calendario. Sono partite infatti le procedure per l’esame di abilitazione alla professione di Guida turistica, in attuazione della legge di riforma n. 190 del 2023. Chi supererà l’esame, che prevede una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica, verrà iscritto nell’Elenco nazionale delle guide turistiche. L’iscrizione all’esame va fatta entro il 27 febbraio. Bando e piattaforma: https://www.ministeroturismo.gov.it/esame-di-abilitazione-nazionale-guida-turistica-al-via-il-nuovo-esame-per-il-conseguimento-dellabilitazione-nazionale-allesercizio-della-professione-di-guida-turistica-tag-esame-di/