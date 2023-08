Guidetti (M5S) a Balboni "Non abbiamo bisogno di nuove autostrade I ristori? Merito nostro"

"Un nastro d’asfalto su un territorio fragile già martoriato da trivellazioni, subsidenza, inquinamento atmosferico non è il risarcimento di cui questo territorio ha bisogno". Il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Paride Guidetti, risponde al senatore di Fd’I, Alberto Balboni che, su Carife, aveva auspicato – per ‘ristorare’ il territorio dalla ferita subita a seguito dell’azzeramento dell’istituto di credito – la realizzazione del collegamento autostradale Porto Garibaldi-Reggiolo. "Il M5S – ricorda Guidetti - da sempre si batte contro il consumo di suolo. Presto, più che di autostrade, avremo bisogno di argini, ci si dimentica che quasi la metà della nostra provincia è sotto il livello del mare, che il riscaldamento globale provoca un innalzamento dei mari. L’alluvione del maggio scorso sembra già un lontano ricordo che non ha insegnato nulla. Maiarelli, in un’intervista precedente, parla di Cispadana e spero si riferisse ad una strada a scorrimento veloce, che aspettiamo effettivamente da oltre 30 anni e che, tra l’altro, è già operativa per oltre un terzo dell’intero percorso". Poi, ancora rivolto al senatore, Guidetti spiega che "non abbiamo bisogno di autostrade che dividono in due il territorio ma di decongestionare quelle esistenti portando il trasporto delle merci su rotaia, rendendole più praticabili e sicure". "Balboni – dice in chiusura Guidetti - parla di responsabilità della politica: noi del M5S durante i due governi Conte abbiamo avviato le procedure dei ristori ai truffati delle banche e se qualcosa è arrivato il merito va a quei governi".

f. d. b.