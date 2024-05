’Guidiamoli insieme’. Rally non competitivo

Oggi dalle 9.45 in Piazza Guercino la solidarietà viaggia in auto. Si chiama “Guidiamoli Insieme” ed è la manifestazione promossa dal Lions Club Ferrara Host e dal Club Lions 108 Tb con lo scopo di raccogliere fondi per il service lionistico che si propone di donare un cane guida alle persone cieche. La manifestazione è un vero e proprio rally non competitivo che parte da Bologna, con passaggio a Cento, Ferrara e arrivo nel territorio di Portomaggiore. Le auto giungeranno a Cento poco prima delle 10 e sosteranno in piazza Guercino fino alle 11 circa per poi ripartire in direzione di Ferrara.

Alla manifestazione partecipano il Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico di Ferrara e il Club Auto Storiche Camebo di Bologna. Il ricavato è quindi destinato all’attività riferita all’addestramento e donazioni di cani guida.