Guido d’Arezzo, il monaco che inventò il pentagramma

Non si ferma il calendario di appuntamenti che vengono proposti nella Scuola di Musica Moderna di Ferrara gestita dall’Associazione Musicisti di Ferrara. In scena il terzo appuntamento, anche questo ad ingresso libero. Oggi alle 15.30 nell’aula magna ‘Stefano Tassinari’ per ‘Classica d’ascolto’ ci sarà ‘Un millennio di musica scritta; Guido Monaco detto d’Arezzo’. A cura di Irene De Bartolo (nella foto). Una guida all’ascolto veramente affascinante, dedicata al monaco, musicista e teorico Guido Monaco, meglio noto come Guido d’Arezzo, padre della moderna notazione musicale. Il monaco è diventato famoso nel mondo per l’invenzione che ha rivoluzionato la storia della musica: la notazione musicale.

Sì, perché una cosa come il pentagramma, che oggi magari può sembrare scontata e alla portata di tutti, in realtà è un’invenzione immensa, degna di un vero rivoluzionario. Mille anni fa, Guido Monaco era nell’Abbazia di Pomposa (nel comune di Codigoro) quando

pose le basi per la musica scritta che conosciamo oggi, ma il successo della sua invenzione alla fine gli si rivoltò contro. La rivoluzione culturale a cui stava dando vita era una vera innovazione per il Medioevo, perché avrebbe portato la musica colta fuori dalle abbazie, rendendola così alla portata di tutti. Una storia che tornerà a vivere grazie ad Irene De Bartolo: arpista e docente http:www.irenedebartolo.it.

Classica d’ascolto. La finalità di questi appuntamenti è quella di rendere evidente, soprattutto alle nuove generazioni, l’attualità di una tradizione che troppo spesso viene a torto considerata d’élite o ‘anacronistica’, ma che di fatto costituisce le fondamenta del nostro linguaggio musicale e del nostro patrimonio culturale.