Gulinelli: "Capitale del Rinascimento". Fornasini: "Siamo meta turistica"

Il programma dei 30 anni di Ferrara patrimonio Unesco si può consultare sul sito del Comune di Ferrara. Ieri, è stato sinteticamente descritto dall’assessore alla cultura, Marco Gulinelli, che ha poi sottolineato come "tutti, ormai, sappiamo a memoria il fatto che Ferrara sia stata una delle grandi capitali del Rinascimento. Quando nel 1995 è entrata nella lista Unesco, il mondo ha conosciuto il valore universale del nostro patrimonio. Questo riconoscimento è per noi una responsabilità". Secondo Gulinelli, "il patrimonio non si protegge se non lo si conosce. Per questo, l’amministrazione ha voluto realizzare un programma di eventi pensando ai giovani: i nostri giovani sono i custodi del futuro della città. Mostre, concerti, rievocazioni storiche e conferenze. Tutte le iniziative sono state messe in campo per questo, per le nuove generazioni". Dal canto suo, l’assessore al turismo, Matteo Fornasini, ha esaltato il "traguardo delle 500mila presenze del 2024, il più alto mai raggiunto. I 30 anni Unesco rappresentano una straordinaria opportunità per promuovere il nostro territorio e richiamare i turisti con una serie di iniziative ed eventi appetibili per diverse fasce e gusti. Dal tema enogastronomico ai percorsi proposti in bici, la chiave è quella di valorizzare la nostra storia e le tradizioni, parlando del nostro passato, in una promozione attenta, rispettosa del nostro patrimonio e moderna". In video collegamento, è intervenuto anche il presidente del Teatro Abbado, Michele Placido, che ha portato i suoi saluti, dicendosi orgoglioso del suo incarico e riconducendo il discorso Unesco all’uso più nobile che si può fare della cultura: promuovere la pace.

f. f.