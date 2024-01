Ha aperto due ambulatori: "Turni pesanti e pochi euro. Così ho lasciato l’ospedale"

di Laura Guerra

FERRARA

Si chiama Pasquale Russo ed è un ex ospedaliero che 6 mesi fa ha deciso di licenziarsi per fare il medico di base a Cento e XII Morelli. Napoletano, trasferito a Modena nel 1999 dopo aver vinto il concorso in specializzazione in chirurgia generale, ha poi trascorso 13 anni all’ospedale di Cento come primo aiuto dell’equipe di chirurgia generale e di endoscopia digestiva, e gli ultimi 5 anni a Baggiovara.

Cos’è successo?

"Sono un chirurgo medico ospedaliero e a giugno mi sono dimesso per scelta di vita iniziando a fare il medico di base. Sono legato affettivamente alla popolazione di Cento dove sono stato per 13 anni ed è stato un piacere tornare".

Come mai ha scelto di lasciare l’ospedale?

"A causa di turni estenuanti che mi facevano entrare alle 8 del mattino per uscire alle 20, con la testa che girava e non c’era nemmeno il tempo di andare a mangiare. Poi le notti passate in sala operatoria per le urgenze, un week end sì e uno no in servizio e tutto questo per uno stipendio che non corrisponde assolutamente a quello che dovrebbe essere. Noi siamo quelli pagati peggio in Europa come ospedalieri e abbiamo turni super stressanti".

Ha scelto una vita più leggera?

"No, anzi. C’è questo preconcetto che fare il medico di base sia un lavoro soft, ma non è assolutamente vero. E’ una figura importantissima soprattutto per la prevenzione e ho capito che si diventa un po’ come uno di famiglia dando rapporto umano, cura e rassicurazioni. Sono contento di questa scelta. C’è una grande migrazione e ho solo anticipato i tempi di 6 mesi: so che al concorso regionale per entrare al corso di medicina di base c’era il triplo delle persone rispetto all’anno precedente e un sacco di ospedalieri".

Questo però rischia di lasciare gli ospedali senza medici? "Sì, è un problema che riguarda tutti e se continua, anch’io mi domando chi mi possa curare se finisco in emergenza. Ho l’impressione che chi dirige il tutto non si crei il problema e sembra quasi che si voglia privatizzare la sanità pubblica".

Come si può risolvere questa fuga di medici dagli ospedali? "Con turni meno stressanti e con stipendi più adeguati. Con queste due armi, sicuramente si migliora. Andrebbe rivisto anche il numero chiuso a Medicina. Ora poi, nessuno vuole fare più il chirurgo anche per le denunce. Siamo umani e se succede qualcosa arrivano avvisi di garanzia o richieste di risarcimento enormi".