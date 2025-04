"Ha insegnanto ad essere buoni imprenditori"

Con profonda devozione e commozione desidero ricordare il ruolo che Papa Francesco ha voluto imprimere all’imprenditore nella Società attuale. Papa Francesco ha incoraggiato con parole di speranza ogni uomo ed in particolare gli imprenditori ad essere ’buoni imprenditori’, che s’impegnano ,cioè a creare lavoro ed a contribuire allo sviluppo sociale e che il profitto sia solo uno strumento per il raggiungimento di tale obiettivo. L’imprenditore con la sua attività deve creare valore e contribuire al benessere della società. Papa Francesco ha sottolineato per primo l’importanza di uno sviluppo integrale dell’impresa, che non può riguardare cioè solo l’ambito economico, ma anche quello sociale, ambientale e culturale ponendo l’impresa al servizio della persona e della società. Tali fondamentali concetti definiscono l’obiettivo ultimo dell’impresa che deve creare un’economia più umana e sostenibile, che tenga in considerazione il bene comune e la dignità della persona, questi sono i capisaldi dell’iniziativa del Papa denominata ’Economy of Francesco’. Tali concetti relativi alla responsabilità sociale delle imprese, in particolari le grandi, oggi sono di linguaggio comune e fatti propri dalla disciplina della comunità europea, ribadito anche dalla nostra legislazione con obblighi normativi, che oggi riguardano solo le imprese di grandi dimensioni con l’introduzione della normativa Esg (Environmental, Social and Governance) , che si basa principalmente sulla normativa europea, sulla rendicontazione di sostenibilità, che impone alle aziende di rendere conto delle loro prestazioni in materia ambientale, sociale e di governance. Il ruolo dell’insegnamento di Papa Francesco è stato fondamentale, perché dapprima ha creato un dibattito in merito, nel mondo dell’economia, che successivamente si è tradotto in una normativa che ha percepito i principi dell’Economy of Francesco.

presidente Ucid Ferrara