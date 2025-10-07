Ha scioperato solo il 13% dei dipendenti

C’è chi parla di grande successo, c’è chi ancora dice che la partecipazione è stata straordinaria. Ma i dati di adesione allo sciopero generale di venerdì che arrivano dal Comune raccontano un’altra storia. Guardiamoli nel dettaglio: complessivamente sono 121 i dipendenti del Comune che hanno scelto di aderire alla mobilitazione organizzata da Cgil e sindacati di base per sostenere la causa Palestinese. In assoluto, potrebbe sembrare un numero elevato. In realtà, se si prende in considerazione il fatto che i dipendenti comunali (considerate tutte le categorie compresi i somministrati) sono 1069, emerge che l’adesione allo sciopero ha interessato solamente il 13% dei lavoratori. Ma guardiamo la divisione per ’settori’. A farla da padrone, è il comparto istruzione, da cui sono arrivate ben 79 adesioni. Dal settore turismo e cultura sono invece undici i dipendenti che hanno scelto di non andare a lavorare, mentre sono dieci quelli che appartengono al comparto ’governo del territorio’. Otto, invece, i dipendenti che hanno scioperato incardinati nel settore dei servizi al cittadino. Sono quattro gli addetti alla programmazione finanziaria e del personale e altrettanti quelli del settore patrimonio. Due quelli che arrivano dai servizi al cittadino e due gli agenti di polizia locale. Insomma, a conti fatti, l’87% dei lavoratori incardinati nell’ente comunale ha scelto di andare a lavorare. Si può ancora parlare di grande successo?