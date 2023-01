"Ha sempre mentito Deve dimettersi"

"Finalmente viene chiarito che Arquà ha mentito più volte, come emergerebbe anche dalle indagini della procura di Ferrara". E’ il vicesindaco Nicola Lodi a parlare, direttamente coinvolto nella vicenda Arquà perché le dimissioni della consigliera erano nate dal suo coinvolgimento e confessione di avere scritto alcune lettere minatorie proprio a Lodi. "Non vedo l’ora di arrivare a questo processo – conclude – Così emergerà del tutto quanto ha mentito. Credo che anche alla luce di ciò che è emerso, Arquà farebbe bene ad abbandonare il consiglio comunale. Una volta di più è chiaro che non c’è alcun mandante, che lei ha sempre agito da solo, considerando, inoltre, che ha sempre parlato al singolare".