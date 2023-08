Hacker, ripristinate novecento postazioni

Prosegue in Comune il lavoro di analisi della prima tranche di dati diffusa dal gruppo cyber criminale che ha rivendicato l’attacco informatico delle scorse settimane. Intanto sono oltre novecento le stazioni-lavoro ripristinate dopo interventi di ‘bonifica’ informatica da virus e minacce web. Si prevede che entro la fine del mese tutte le circa mille postazioni comunali saranno pienamente operative e in sicurezza. Ieri mattina, in una nuova riunione tra responsabili dell’informatica e dirigenti, si sono condivise le modalità operative per il recupero in sicurezza dei file.

Il garante per la protezione dei dati personali ricorda che chiunque entri in possesso o scarichi i dati pubblicati sul dark web da organizzazioni criminali – e li utilizzi per propri scopi o li diffonda online, sui social network o in altro modo – incorre in condotte illecite che possono, nei casi previsti dalla legge, costituire reato. Quello al Comune, come spiegarono i tecnici nell’immediatezza dell’accaduto, è stato "un attacco pesante, distruttivo, mirato, condotto da un gruppo di professionisti criminali, con conoscenza approfondita dell’infrastruttura digitale comunale e della rete regionale Lepida. Questi criminali si definiscono Rhysida Ransomware, hanno già operato a danno di organizzazioni, enti pubblici e aziende a livello italiano e internazionale".