’Hackerare giustizia’, un film per conoscere la storia di Assange

A Ferrara, presso la sede di Ferrara OFF (viale Alfonso d’Este, 13) stasera alle 18 avrà luogo la proiezione del film Hacking Justice: Julian Assange (regia Clara López Rubio e Juan Pancorbo, durata 90’ in italiano) sulla vicenda giudiziaria di Julian Assange, l’editore-giornalista fondatore di WikiLeaks, attualmente in carcere a Londra in attesa di una decisione - prevista il 20 febbraio - sulla richiesta di estradizione negli USA. Assange è accusato di aver diffuso verità scomode al potere, "un fatto – spiegano gli organizzatori – che mette in pericolo la libertà di informazione e di espressione del pensiero. In tutta la regione sono in programma iniziative in favore di Assange prima del 20 febbraio, giorno in cui si svolgeranno manifestazioni a sostegno del giornalista australiano in numerose città italiane, europee e del mondo". La proiezione è a cura del comitato di cittadini Ferrara per Assange, in collaborazione con il Teatro Ferrara OFF e il patrocinio del Comune e di Assostampa Ferrara. L’ingresso è a offerta libera.

re. fe.