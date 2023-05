Hackett, tributo ai Genesis

Il Ferrara Summer Festival ospiterà il chitarrista inglese Steve Hackett, noto per aver fatto parte della formazione originale dei Genesis. L’artista si esibirà martedì 12 luglio nella suggestiva cornice di piazza Trento Trieste, offrendo al pubblico uno spettacolo unico e coinvolgente. Hackett, che ha iniziato la sua carriera negli anni ’70 come chitarrista dei Genesis, ha poi intrapreso una carriera solista di successo, pubblicando numerosi album e collaborando con molti altri musicisti. La sua musica si distingue per l’uso virtuoso della chitarra e per le influenze che spaziano dal rock progressivo alla musica classica, al jazz e al folk. Durante il concerto al Ferrara Summer Festival, Hackett eseguirà brani tratti dalla sua vasta discografia, ma non mancheranno omaggi alla sua esperienza con i Genesis, con cui ha collaborato fino al 1977. Il pubblico potrà apprezzare la sua tecnica impeccabile e la sua passione per la musica, che lo hanno reso uno dei chitarristi più influenti e rispettati della storia del rock. Il concerto è un evento imperdibile per gli amanti della buona musica e per coloro che desiderano immergersi in un’esperienza unica e coinvolgente. La magia della musica dal vivo si fonderà con la bellezza della cornice di piazza Trento Trieste, regalando un’esperienza indimenticabile. E’ uno dei concerti più attesi del Ferrara Summer Festival 2023.