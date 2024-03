Half Marathon, ecco la medaglia: "Sarà la croce guardiana del Delta"

Prima la data dell’evento, che si terrà sabato 4 maggio. Ora la presentazione della medaglia. Ecco il secondo step verso la terza edizione della Comacchio Half Marathon. Come già accaduto sia nel 2022 che nel 2023, a campeggiare sulla medaglia sarà ancora la Croce Guardiana del Delta (nella foto), con un nuovo stile che guarda al futuro nel rispetto della recente tradizione di un evento in costante crescita. Creata nel 2017 da Antonio Romagnoli, la Croce Guardiana del Delta unisce in sé significati profondamente simbolici e storia. Un simbolo popolare e allo stesso tempo iconico, che in breve tempo si è legato alla città di Comacchio rappresentandola nel mondo. Doveroso dunque l’omaggio di quella che è la principale manifestazione sportiva del territorio, un omaggio che contribuirà ancora a diffondere la cultura e la conoscenza della Croce Guardiana del Delta anche molto oltre i confini comacchiesi. Un obiettivo per tutti i finisher che alle 18 di sabato 4 maggio partiranno dal cuore di Comacchio per 21 chilometri tra ponti, canali, valli e lidi. "La Croce Guardiana del Delta accompagna la Comacchio Half Marathon sin dalla prima edizione – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Comacchio, Emanuele Mari – e anche quest’anno il simbolo, con la ricchezza di significati che esprime, sarà, nel solco della tradizione, sulle medaglie ufficiali della manifestazione". Proseguono nel frattempo le iscrizioni all’evento, possibili dal sito www.comacchiohalfmarathon.it entro la mezzanotte del 1° maggio.