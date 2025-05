’Half Marathon’ tra sport e divertimento: "Scenario della corsa i magici Trepponti"

Comacchio si appresta a vivere una nuova, grande giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Nel pomeriggio di oggi, infatti, scatterà l‘edizione 2025 della Comacchio Half Marathon che vedrà alla partenza numerosissimi atleti impegnati lungo un rinnovato percorso che si snoderà tra le bellezze architettoniche del centro storico e i suggestivi panorami offerti dalle Valli. Uno scenario unico per un evento che, negli anni, è cresciuto in termini di partecipazione e apprezzamento. A dirlo è il numero di iscrizioni on-line che quest’anno ha toccato la quota di circa 2.500 (rispetto agli oltre 1.300 della scorsa edizione), secondo il dato fornito (nell’ambito della conferenza stampa di presentazione dell’evento che si è tenuta il 6 maggio a Palazzo Bellini) da Stefano Righini, presidente della società Ravenna Runners Club che cura l’organizzazione dell’evento con il sostegno del Comune di Comacchio, degli sponsor e la collaborazione delle forze dell’ordine e di diverse realtà locali. L’assessore allo Sport e al Turismo Emanuele Mari aveva evidenziato come la Comacchio Half Marathon rivesta un ruolo importante anche sotto gli aspetti della promozione turistica del territorio e dell’indotto economico: "La voglio ritenere un’edizione di svolta anche per la partecipazione di podisti stranieri – aveva sottolineato in conferenza stampa - lanciando una sfida per il futuro per darne una connotazione internazionale". Anche per l’edizione 2025 saranno due le distanze: la mezza maratona sui tradizionali 21,097 chilometri, e la 10 chilometri, sia nella versione competitiva che in quella ludico-motoria, che scatteranno dalle 18 in via dello Squero. Ad arricchire il tutto sarà la divertentissima Prolife Dogs&Run, una prova "a sei zampe" che vedrà protagonisti i cani e i loro padroni in un percorso pensato appositamente, che prenderà il via alle 15.30. Nella zona del parcheggio Fattibello, inoltre, è allestito l’Expo Village, il villaggio che accoglie servizi, come il ritiro del pettorale, pacco gara, t-shirt e altri stand dedicati a proposte del settore running e dell’attività motoria in genere, e dove sarà possibile anche oggi iscriversi sia per le gare competitive che per quelle non competitive. Tra le altre novità di questa edizione, la medaglia realizzata dall’artista Riccardo Buonafede, che unisce l’aspetto urbanistico e quello naturalistico del territorio, attraverso la raffigurazione del Trepponti e di un airone cenerino, uno degli uccelli acquatici che popolano il Parco del Delta del Po. Ospite dell’evento sarà, come nelle scorse edizioni, un vero e proprio mito della corsa italiana: l’ex maratoneta olimpionica Laura Fogli. Sul sito istituzionale del Comune di Comacchio è pubblicata l’ordinanza relativa alle modifiche alla circolazione stradale adottate in concomitanza con l’evento.

Valerio Franzoni