Halloween, in Pediatria arrivano i Ghostbusters

Halloween è la divertente giornata per gli spiriti, spiritelli e fantasmi e così l’Associazione culturale Ghostbusters Italia, torna come di consueto da sette anni nei reparti pediatrici dell’ospedale di Cona per sventare le infestazioni spettrali e regalare ai più piccoli dei sorrisi. Con la collaborazione dell’Associazione Giulia, i cui volontari presenti nei reparti di pediatria li affiancano, i ragazzi in uniforme da acchiappafantasmi arrivano nel giorno del “dolcetto o scherzetto”, ovvero giovedì, per far divertire i piccoli pazienti. I Ghostbusters portano dolci e doni grazie alla partnership con aziende quali Playmobil e Panini.