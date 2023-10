Halloween, programma ricchissimo. In centro un teatro a cielo aperto

Ha preso il via ieri il lungo week-end ‘ai confini delle tenebre’ a Comacchio, dove è tornato l’attesissimo appuntamento con la Festa di Halloween con un programma ricchissimo di iniziative e per tutte le età. Un evento che, come ricordato in sede di presentazione la vice sindaco Maura Tomasi, ha assunto una portata nazionale, accogliendo ogni anno migliaia di visitatori. Anche quest’anno saranno due i grandi eventi, curati rispettivamente da New Star Productions di Paola Abile e da ‘Comacchio Festival’, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale. Un vero e proprio teatro a cielo aperto è ricreato in centro storico, con allestimenti che richiamano i riti e le ambientazioni della tradizione di halloween, e che in questi giorni sarà ‘palcoscenico’ di spettacoli, esibizioni, parate, concorsi a premi e tante iniziative pensate per accogliere e intrattenere famiglie e bambini, e allietare giovani e adulti. Due novità del programma di quest’anno riguardano, da un lato, in collaborazione con la stilista Patty Farinelli, l’allestimento di un ‘set cinematografico horror’ con costumi ‘altamente scenici’; dall’altro, grazie alla partecipazione dell’artista Mauro Masi va di scena, al Museo Delta Antico, la Sand Art: una tecnica di disegno che si avvale di una superficie illuminata e della sabbia. Tanti i luoghi coinvolti all’interno del programma di iniziative: dalla Piazzetta Trepponti, alla Torre dell’Orologio, dal Museo Delta Antico al Ponte degli Sbirri. Altro grande evento, dopo il successo dello scorso anno, sarà la Dark Valley, allestita nell’area di via dello Squero.