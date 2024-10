Halloween, tutti gli eventi della Pro Loco

Il 31 ottobre si avvicina e a Terre del Reno sono diverse le iniziative che stanno nascendo in occasione di Halloween. Ad organizzare diverse proposte per Sant’Agostino è il team di Morgania & Co. Events in collaborazione con Pro Loco di San Carlo e quella di Sant’Agostino, che presenteranno tanti concorsi con ricchi premi per tutti, ci sarà anche la pesca "Zucca piena o zucca vuota?" e la novità di quest’ anno "Halloween game", ovviamente, senza dimenticare intrattenimento, musica e buon cibo. Tutto questo dalle 18 in piazza a Sant’ Agostino. In lizza, dunque, mostri, streghe, scheletri, fantasmi e qualsiasi travestimento che possa essere ideato per l’occasione, per il concorso con sfilata de ‘Il trucco più spaventoso’, che vedrà trionfare la creatura più terrificante aggiudicandosi un favoloso premio. Si potrà partecipare al concorso ‘L’addobbo più terrificante’: basta una foto di un angolo addobbato della propria casa, interno o esterno, entro il 27 ottobre, inviate alla mail carnevalesancarlo@gmail.com. Le foto saranno esposte alla festa e sarà il pubblico a decidere il vincitore del concorso. Novità e di sicuro coinvolgimento, è l’Halloween Game. L’iscrizione è a squadre di massimo 10 giocatori e sarà possibile fino al 27 ottobre al link indicato alla pagina social di Morgania.

Laura Guerra