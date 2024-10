Halloween, ultimi preparativi. Da sabato sarà aperta la Dark Valley

COMACCHIO

Comacchio è pronta a calarsi nelle atmosfere di un attesissimo appuntamento, entrato a pieno titolo nella tradizione della città lagunare: la festa di Halloween. Le iniziative in programma inizieranno sabato, quando in via dello Squero aprirà i battenti la "Dark Valley", curata dall’associazione Comacchio Festival con il patrocinio del Comune. Per tre giorni (26, 27 e 31 ottobre), all’ombra della tensostruttura coperta di 6.000 metri quadrati, riscaldata, in un maxi-stage con impianto audio e una suggestiva scenografia, con allestimenti a tema, si vivranno serate di puro divertimento con la presenza di artisti di fama nazionale, format musicali tra i più ballati del momento, e la serata del 27 ottobre che darà spazio a dj e band locali con "Comacchio in Festa" che vedrà l’esibizione in un contest di artisti del territorio e riconoscimenti per le associazioni. Il 26 ottobre, alla consolle ci sarà Gabry Ponte, celebre disk jockey, che ha firmato grandissimi successi e collaborato con tanti ‘big’ della musica’, pronto a far ballare il pubblico presente. Non potrà essere, invece, presente Fedez per motivi "tecnico-logistici, indipendenti dell’organizzazione". Di tutto rispetto anche la line-up di artisti che si alterneranno nella serata del 31 ottobre, la "notte delle streghe". Protagonisti saranno alcuni degli artisti più amati dai giovani: Emis Killa, El Matador, Ludwig e gli Eiffel 65 per un dj set. Ad arricchire la serata sarà il format musicale ‘90 Wonderland. E, come detto, nella serata del 27 ottobre ad animare la serata saranno dj e band locali per lo speciale contest "Comacchio in Festa". Nell’area del Dark Valley non mancheranno il Truck Street Food, allestimenti a tema e gadget personalizzati. I biglietti si possono trovare sulla piattaforma Ticket Sms. Il 31 ottobre, in centro storico, è in programma "La Notte Infinita", curata dalla New Star Productions di Paola Abile, con occasioni di intrattenimento per tutte le età. Dal pomeriggio alla sera le vie cittadine saranno animate da una serie di iniziative per tutte le età. Tra i momenti più attesi, il ritorno dei celebri Krampus, figure demoniache tipiche del folklore alpino, che sfileranno per le vie del centro. E ancora, lo spettacolo itinerante della Funkasin Street Band, trampolieri, racconti horror, danze, sfilate, laboratori per bambini per un evento all’insegna del divertimento. Insomma, le occasioni di intrattenimento non mancheranno nella città lagunare, pronta ad accogliere visitatori e turisti per una tre giorni all’insegna del divertimento.

Valerio Franzoni