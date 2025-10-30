Halloween, weekend tra giochi e fantasia

Comincia oggi il fine settimana "mostruoso" che animerà le vie di Comacchio, con Halloween e "Jurassic Night & Radici" ma anche la novità di "Atmosfere d’Autunno", che celebra la magia dell’autunno tra tradizione e divertimento. Per tre giorni, Comacchio si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove fantasia, tradizione e meraviglia si incontrano. Ci saranno creature preistoriche che si riverseranno sulle strade nella notte di Halloween, ma anche laboratori creativi, parate incantate e a spettacoli luminosi che celebreranno l’autunno. Ogni angolo della città racconterà una storia, ogni spettacolo sarà un viaggio.

"Quando cala la sera e le luci si fanno morbide – racconta l’organizzatrice Paola Abile – e figure eteree alte tre metri emergono dal silenzio, sospese su trampoli come visioni celestiali. Avvolte da costumi luminosi e impalpabili, gli Angeli camminano tra la gente, trasformando ogni passo in poesia. Ogni movimento è danza, ogni sguardo è luce, ogni incontro è meraviglia. Un programma poetico e familiare, che coinvolgerà grandi e piccoli in un’atmosfera di incanto condiviso".

Un fine settimana che vedrà la piazzetta Trepponti trasformarsi in un luogo dove non scatenarsi sarà impossibile grazie alla musica di diversi Dj e vocalist. E sempre domani anche un gigantesco scheletro di dinosauro prenderà vita tra le strade, in un’imponente parata itinerante. Un viaggio sensoriale tra danza, fuoco e percussioni dal vivo.

cla. casta.