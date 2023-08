Hamish Stuart, emozioni sul mare "Io, sul palco con Paul e Ringo"

di Claudia Fortini

"L’ensemble e le conversazioni musicali che abbiamo tra di noi e con il pubblico sono come cibo per l’anima". Così Hamish Stuart, chitarrista, bassista e compositore, membro del ‘All Ringo Starr & His All-Star Band’, legato a doppio filo con i Beatles per aver condiviso il palco anche con sir Paul McCartney, altra leggenda dei Beatles, suonerà questa sera alle 21.30 sul mare. Sarà al Bagno Marrakech di Lido di Spina in ‘Hamish Stuart Italian Band’ in occasione della rassegna ‘Tutte le direzioni in Summertime 2023’ ideata e organizzata dal Gruppo dei 10. Alla batteria ci sarà Enzo Zirilli, all’organo Hammond Gianluca Di Ienno, Alla chitarra e ai cori Alex Gariazzo.

Quale repertorio di canzoni proporrete al pubblico?

"Suoneremo un mix delle mie canzoni di epoche diverse e alcune canzoni preferite di altri artisti. Qualche anno fa ho fatto una versione per big band di Black Cow degli Steely Dan e la includerò con un po’ di Al Green o Stevie Wonder. Solo cose che amo".

Il mare ispira la sua musica? "Adoro stare vicino all’acqua da quando ero ragazzo. Glasgow in Scozia, dove sono cresciuto, aveva un importante fiume per la costruzione navale chiamato the Clyde e il mare non era troppo lontano. C’è una collina vicino a dove vivo che si affaccia a nord sul Tamigi e stando lassù, quando il tempo è selvaggio e le nuvole si muovono velocemente, sembra di poter sentire il mondo girare. Feeling the world turning round è una nuova canzone".

Come ha conosciuto Enzo Zirilli, Gianluca Di Ienno e Alex Gariazzo? Quando avete deciso di suonare insieme?

"Conosco Enzo dai tempi in cui era a Londra e ho fatto con lui l’Alba jazz fest circa dieci anni fa e da allora lavoriamo insieme. Nel mio ultimo viaggio Enzo ha consigliato a Gianluca e Alex di venire a suonare. Ci siamo divertiti molto. Grandi musicisti tutti loro".

È stato in un tour mondiale con Ringo Starr e ha suonato con Paul McCartney, due leggende. Cosa vi unisce?

"Paul e Ringo sono entrambi persone con i piedi per terra. Veniamo da città simili e difficili, in cui dominavano la costruzione navale e il commercio. E sono cresciuto come loro suonando nei club. Li amo entrambi".

Cosa significa il gruppo?

"Ho iniziato a suonare in un gruppo quando avevo circa 15 anni e quell’esperienza è ancora la sensazione più grande. È una squadra in cui ognuno ha un ruolo da svolgere e ci ascoltiamo e ci sosteniamo a vicenda".

Sogno nel cassetto?

"Sogno di creare sempre più musica e lo farò fino alla fine".