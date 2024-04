Handel in Italia, un intreccio di stili. Escursione nel Barocco al Ridotto

Attesa escursione nel Barocco per Ferrara Musica al Ridotto. Protagonista dell’appuntamento di oggi alle 10.30 sarà l’Enchiridion Consort, formazione di strumentisti impegnati da anni nel campo della prassi esecutiva antica: il soprano Miho Kamiya, Stefano Squarzina (flauto dolce), Roberto Felloni (tiorba), Perikli Pite (violoncello barocco) e la clavicembalista Chiara de Zuani, hanno tutti al proprio attivo una significativa attività didattica ed artistica, maturata quest’ultima sia come solisti che nell’ambito di varie formazioni d’insieme. Il concerto di domenica – dedicato alla Cantata da Camera – si propone di mettere a fuoco alcuni dei momenti salienti del viaggio di Georg Friedrich Händel in Italia, a partire dagli influssi stilistici di autori di scuola napoletana come Nicola Antonio Porpora, Alessandro Scarlatti e Domenico Sarri.

Saranno proprio loro gli autori, assieme ad Händel, delle quattro composizioni in programma: ‘Nel dolce dell’oblio’ (Händel), ‘Se pur fosse il cor capace’ (Sarri), ‘Ardo, è ver, per te d’Amore’ (Scarlatti) e ‘Fille, oh Dio chi t’asconde’ (Porpora), tutte per soprano, flauto dolce e continuo. Händel trovò soprattutto a Roma una situazione culturalmente vivace e stimolante, una società dominata da grandi figure di mecenati come i cardinali Pietro Ottoboni, Benedetto Pamphilj e Carlo Colonna, e in particolare il marchese Francesco Maria Ruspoli, tutti nobili di straordinaria tradizione mecenatesca. Händel reagì agli stimoli di questo ambiente, eccellendo soprattutto nel genere della Cantata da Camera. La riscoperta e lo studio della sua ampia produzione si sono giovati di importanti contributi da parte di studiosi, che hanno ridisegnato il tipo di rapporto instauratosi fra Händel e i suoi committenti.