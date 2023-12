"Hanno fatto irruzione in azienda e gettato la nostra vita in tv"

Lido di Spina (Ferrara), 21 dicembre 2023 – Sulla vicenda delle puntate di Striscia la Notizia relative ai servizi su Star Italia, di cui la procura di Ferrara ha disposto il sequestro, interviene Sara Cavallari, della direzione contabile di Star Italia.

Come vi siete sentiti quando l’inviato di Striscia vi ha contatto per la prima volta?

"In realtà da parte loro non c’è stato un ‘vero’ contatto ma piuttosto un’ incursione all’interno della sede di viale dei Mille a Portogaribaldi, la vecchia sede di Star Italia Spa. Sono entrati all’interno dell’azienda, e tutti i dipendenti possono confermare, senza suonare il citofono. Hanno iniziato ad aggirarsi nei locali aziendali senza alcuna autorizzazione violando una proprietà privata ed inoltre violando la privacy dei dipendenti i quali si sono trovati con le telecamere di Striscia la Notizia in ufficio mentre stavano svolgendo il proprio lavoro. Tanti di loro si sono fortemente spaventati".

Immaginavate che potesse essere un sequal così massacrante di puntate?

"In realtà nella nostra vita, non avremmo mai immaginato che Striscia la Notizia potesse fare un’inchiesta con al centro ‘noi’ definiti in maniera blasfema e dispregiativa con il nomignolo ‘I Bagnarez’ e come mezzo per arrivare a noi utilizzasse l’azienda per ‘montare il caso’….anche perché le 417 segnalazioni che Laudadio dice di aver ricevuto bisogna vedere, se sono arrivate a novembre 2022 ossia nel momento in cui Striscia è arrivata in azienda da noi, oppure sono arrivate nel corso di questi mesi, dopo il massacro mediatico fatto all’azienda. E’ naturale che dopo la campagna diffamatoria fatta da Laudadio molti clienti abbiano deciso di fare segnalazioni in quanto spaventati per quanto visto in tv. Chiaramente la Magistratura farà il suo percorso di indagini e spero per tutti i dipendenti e per l’azienda che ristabilisca presto la realtà".

Come è cambiata la vostra vita in quei mesi?

"Non è facile sopportare di essere descritti per ciò che non si è affatto, figuriamoci quando qualcuno come un programma televisivo si ’diverte’ a tessere narrazioni distorte ed estremamente diffamanti su tutta la tua vita. Non si è parlato solo dell’azienda, il focus in molte molte puntate era sulla nostra famiglia. Era impossibile uscire di casa senza la sicurezza, abbiamo avuto per settimane persone appostate fuori dal cancello in cerca di un selfie, o registravano video, una mattina ho trovato anche la rete tagliata, qualcuno di notte si era infiltrato dentro la proprietà per fare foto. Senza considerare inoltre che svariate foto del mio profilo instagram, il video del mio matrimonio, le foto dei miei genitori, le foto di mio figlio davanti all’albero di Natale o mentre eravamo in vacanza . erano state usate dal programma per sostenere la teoria delle persone che vivono una vita fatta di sfarzo truffando i clienti. La cosa difficile in primis è stata non essere in grado di avere il controllo su questa situazione al fine di proteggere mio figlio, da genitori abbiamo sofferto molto, per mesi nostro figlio era terrorizzato quando sentiva suonare il citofono di casa perché continuava a dire ’Mamma non aprire ci sono quelli di Striscia’ oppure quando uscivamo per strada le persone ci riconoscevano ovunque, da nord a Sud in Italia venivamo chiamati “quelli di Striscia”, quelli di Bagnistar della tv.

Che cosa vi ha dato maggiormente fastidio?

"Utilizzare l’azienda per arrivare a parlare della famiglia con l’unico scopo di creare attorno a noi una nube di odio sociale per nascondere invece la realtà. E’ piuttosto curioso che un programma noto come Striscia la Notizia si sia interessato ad un’azienda di Ferrara, dipingendola come una scatola vuota Diciamo che tutto ci sembra eccessivo oltre che non realistico. Siamo una società per azioni con collegio sindacale e società di revisione legale esterna, adottiamo il modello 231 con organo di vigilanza ,siamo sul mercato dal 2016 e da allora abbiamo installato migliaia di bagni con una percentuale di clienti insoddisfatti, fino a prima dell’avvento di Striscia, pari allo 0.5%". Che cosa vi aspettate dai procedimenti giudiziari in corso? "Questo panorama si sono disegnati aspetti inquietanti che abbiamo già fornito agli avvocati per l’estrema delicatezza che li caratterizzano. Chiediamo giustizia perché da un anno grazie alla pubblicità negativa di Striscia veniamo perseguitati su diversi fronti: in questa storia non ci sono colpevoli ma solo vittime e sono certa che la legge ci darà ragione".