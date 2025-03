"Hanno mantenuto l’anima originale"

Riccardo Gavioli, pur esprimendo soddisfazione per la ristrutturazione, solleva alcune questioni relative al futuro della struttura. "È una bella ristrutturazione, perché hanno mantenuto il carattere originale senza stravolgerne l’anima. Non si sa ancora quale sarà il futuro della struttura, ma verranno fatti bandi per l’assegnazione. La curiosità che ha suscitato tra i cittadini è positiva, segno che l’interesse per questi progetti esiste. Io spero che lo spazio rimanga accessibile a tutti e venga utilizzato con lo stesso spirito spontaneo con cui è stato concepito. È importante che non diventi un luogo esclusivo, ma rimanga fruibile dalla comunità".