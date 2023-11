"Hanno sparato". Ma è un falso allarme

"Correte, hanno sparato". L’allarme (fortunatamente poi rivelatosi un falso, almeno stando alle prime ricostruzioni), è scattato nel pomeriggio di ieri da via Ippolito Nievo, zona Krasnodar. Sul posto si sono precipitate quattro pattuglie dei carabinieri. I militari, con torce e giubbotti antiproiettile indossati, hanno perlustrato a lungo l’area indicata dalla residente che aveva segnalato la presunta sparatoria, ma senza trovare riscontri. Hanno ‘scandagliato’ a lungo la strada, i marciapiedi e le aree verdi nelle vicinanze alla ricerca di qualche traccia – come ad esempio un bossolo – ma senza esito. Nel frattempo, i lampeggianti e il nutrito gruppo di operatori dell’Arma ha attirato l’attenzione e le preoccupazioni di alcuni abitanti della via, che sono scesi in strada per cercare di capire cosa stesse succedendo. L’allarme è però rientrato subito dopo gli accertamenti. Non si esclude che possa essersi trattato dalla banale esplosione di petardi, scambiati per colpi di pistola.