Hansa e Malupa 5.0. E addio barriere in mare

É entusiasta Marco Ricci, direttore del marina di Goro. Il mare è libertà, questo il moto che racconta un’impresa. Abbattere le barriere, far scoprire a tutti la bellezza di solcare le onde. Così dopo il varo di ’Malupa 5.0’, la barca a vela senza barriere che può essere pilotata anche da ragazzi in carrozzina, ha preso il largo una due giorni, organizzata dalla Lega Navale sezione di Ferrara, con il supporto dell’XI Zona FIV, denominata ’Parasailing Academy’. Filo rosso l’inclusione, parola coniugata nel Delta del Po.

L’evento, con la supervisione del formatore nazionale parasailing Giovanna Valsecchi, ha portato lungo il filo della corrente, la carezza del vento, disabili e normodotati con le imbarcazioni inclusive Hansa 303 e Malupa 5.0. Malupa 5.0 è una deriva collettiva che la Lni di Ferrara ha acquisito con la partecipazione al ’Bando Borghi’. Non è ribaltabile, è costruita con materiale eco-sostenibile, spiaggiabile e in grado di garantire a tutte le persone la possibilità di affrontare l’esperienza velica in condizioni di assoluta sicurezza. Hansa 303 è una deriva biposto, non ribaltabile, che fa parte di un circuito nazionale e internazionale dove si svolgono regate sia per normodotati sia per disabili e che è stata messa a disposizione da parte della XI Zona FIV. Entrambe le imbarcazioni garantiscono sicurezza e confort per l’equipaggio, che può provare le emozioni della navigazione senza paure.

Era presente il comandante della Capitaneria di Porto di Goro Benedetto Strignano e l’assessore Daniela Mangolini. In campo una ventina di associati dell’Odv Specchio di Ferrara e alcune famiglie di Goro. I ragazzi disabili, con familiari e amici, seguiti dalla formatrice federale e dagli istruttori Fiv della sezione di Ferrara (Tommaso Benini, Elisavetta Souchilina ed Emanuele Fava), hanno assaporato l’uscita in mare. "Un’emozione vedere i loro sorrisi – interviene Marco Ricci –. Il tema della disabilità è molto sentito nel territorio Goro e la Lega navale italiana di Ferrara, con il supporto di Marina di Goro, del Comune, della XI Zona Fiv, della presidenza nazionale della Lega Navale, sta investendo su attrezzature che consentano la pratica a vela per disabili fisici e cognitivi. Ciò non sarebbe possibile senza il sostegno di alcuni sponsor, come Marco Lambertini ceo di Narvic Marine Solution, che ha donato un pontile galleggiante alla Sezione di Ferrara".

Ma l’obiettivo che si pongono i volontari e istruttori della Lni di Ferrara non è solo consentire ai disabili di svolgere la pratica velica, che già è un successo. Lo scopo principale è abbattere le barriere. "La missione che ci guida è inclusione – riprende – . Inclusione nei fatti, non solo a parole, con il progetto Insieme Vela che ci sotto il vessillo dell’amicizia e dell’aggregazione".