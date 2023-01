Happy days alla Rivana Serata anni ‘50

Per i nostalgici degli anni passati arriva l’American graffiti party che si terrà stasera dalle 20.30 al Rivana Garden. Si potrà gustare una deliziosa cena dal sapore ‘50ies’, degna di Arnold’s e Happy Days. Il tutto in compagnia del trio canoro ShoobUpSisters (con Silvia Ghirardi Frilli, Elisabetta Mancuso e Vania Gualandi), per una serata di musica vintage davvero originale. Atmosfera frizzante e carisma a non finire: gli ingredienti per uno spettacolo unico con un repertorio, vario e vivace, di brani swing e jazz.