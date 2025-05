HappyCamp, successo al Florenz. Riuniti 200 ragazzi con le famiglie

Quasi duecento ospiti (disabili e loro familiari) hanno preso parte all’edizione 2025 di HappyCamp, la nota e attesa manifestazione promossa e organizzata dai Rotary estensi, capofila il club Comacchio-Codigoro-Terre pomposiane. L’iniziativa si è svolta come di consueto presso il Camping Florenz del Lido degli Scacchi e quest’anno ha coinciso con i festeggiamenti per il sessantesimo di attività della famiglia Vitali, titolare della stessa azienda turistica che da sempre riserva anche un intenso e apprezzato impegno a favore dei disabili. Di questa specifica attenzione ha parlato il vescovo Gian Carlo Perego nel corso della messa celebrata venerdì scorso nello stesso Camping Florenz. Come rileva Maurizio Marcialis ideatore e coordinatore, anzi anima, del progetto rotariano HappyCamp, il soggiorno degli ospiti è stato complessivamente di due settimane. Nella prima hanno partecipato disabili di altre province e nella seconda disabili del nostro territorio, appartenenti a varie associazioni del volontariato. L’iniziativa costituisce uno dei momenti più significativi dell’attività del movimento rotariano, che opera a favore della comunità attraverso molteplici service.

a.l.