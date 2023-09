Harari e Arrivabene incontrano il pubblico

In occasione degli ultimi giorni delle mostre ’Incontri. 50 anni di fotografie e racconti’ con gli scatti di Guido Harari e ’Thesauros’ con le opere di Agostino Arrivabene a Palazzo dei Diamanti, i due artisti saranno in mostra per incontrare il pubblico. Il fotografo Harari torna a Ferrara oggi e domani e, dalle 18 e fino alle 23.30 (con chiusura della biglietteria alle 22.30), accoglierà i visitatori che entreranno in mostra e sarà disponibile a condividere racconti e firmare copie del catalogo. Sempre oggi e domani, e anche il 1° ottobre, dalle 16 alle 18, Guido Harari sarà presente al bookshop di Palazzo dei Diamanti per firmare le copie del catalogo della mostra ’Incontri’, edito da Rizzoli Lizard. Il biglietto di ingresso è acquistabile esclusivamente il giorno stesso di visita alla biglietteria di Palazzo dei Diamanti e non è prenotabile. In collaborazione con il Caffè dei Diamanti è inoltre previsto uno sconto del 20% sui drink (delle serate del 29 e 30), presentando il biglietto della mostra. Un dj set con le canzoni più celebri dei protagonisti musicali della mostra accompagnerà entrambi gli appuntamenti negli spazi esterni della caffetteria. Si replica anche con “Un pomeriggio con Agostino Arrivabene”, con nuovi appuntamenti in programma sabato e domenica. Sabato 30 settembre alle 16 e domenica 1° ottobre alle 16 e alle 18 racconterà come è nata l’esposizione ferrarese, curata da Vittorio Sgarbi. L’artista sarà inoltre disponibile per autografare le ultime copie del catalogo disponibili.