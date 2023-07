Harari ricorda O’Connor "Addio Musa dirompente" I suoi scatti ai Diamanti

FERRARA

"Addio Musa inquieta e dirompente, incontrata e fotografata all’inizio di quello che sarebbe presto diventato per lei un insopportabile calvario. Che peccato". Queste le toccanti parole del fotografo Guido Harari, ricordando Sinéad O’ Connor, tra le voci più affascinanti degli anni ottanta e novanta, scomparsa mercoledì, all’età di 56 anni.

La cantautrice irlandese è tra i volti che compongono il ricco mosaico della mostra di Guido Harari, ’Incontri. 50 anni di fotografie e racconti’, visitabile fino al 1° ottobre a Palazzo dei Diamanti di Ferrara. La foto che la rappresenta fu scattata a Milano, nel 1988. "Quando arrivò nel mio studio all’epoca del suo album d’esordio The Lion and The Cobra, risultò subito fiera e intransigente, apparendo però meno sicura di sé di quanto avrebbe voluto far credere. L’aspettava una vita drammatica e travagliata", con queste parole Harari, ricorda quell’incontro riportato nel catalogo della mostra, edito da Rizzoli Lizard. La fotografia di Sinéad O’ Connor, vicina ad altre grandi cantanti come Skin ed Annie Lennox, è tra quelle presenti nella sezione della rassegna intitolata ’Remain in light, che raccoglie i grandi della musica.

La mostra ’Incontri. 50 anni di fotografie e racconti’ è organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara in collaborazione con Rjma Progetti culturali e Wall Of Sound Gallery, con il contributo del Comune di Ancona, ed è aperta tutti i giorni (anche il 15 agosto), dalle 11 alle 20. Info e prenotazioni: www.palazzodiamanti.it. Con la rassegna “Incontri” dopo oltre 40 anni la grande fotografia torna a Palazzo dei Diamanti, con un percorso espositivo che riunisce oltre 300 fotografie, installazioni e filmati originali di Harari, numerose copertine di dischi per artisti famosi (tra cui Bob Dylan e Vasco Rossi). "Sia che lo si colga lontano dai riflettori e dal suo stesso mito, sia che lo si osservi su un palco, capace come pochi di ‘suonare’ il suo pubblico, di Vasco colpiscono sempre gli occhi". Parole di Harari su Vasco che lo stesso cantautore ha utilizzato per descriversi.