Harry Potter disegnato dai ragazzi Una mostra alle Malpighi-Renzi

CENTO

Inaugurata ieri alle scuole Malpighi-Renzi la mostra su Harry Potter che sarà visitabile fino al 28 febbraio 2024, realizzata dai ragazzi per celebrare i 25 anni della premiazione a Cento del primo libro della J.K.Rowling prima che esplodesse il successo. "Una giornata che corona un percorso di alcuni anni fatto con gli studenti e un sogno che avevamo da tempo – ha aperto la preside Gloria Succi – grazie a tutti coloro che ci hanno dato aiuto, alla Fondazione Carice e al Premio di Letteratura per l’infanzia e ai commercianti che hanno organizzato momenti di gioco unendosi a noi, creando una rete di comunità che ha dato vita a un evento che vuole essere davvero grande". Il professore Giovanni Minghetti ha dunque spiegato il percorso, iniziato con la lettura di Harry Potter nelle ore di religione ‘capendo quanto c’è dietro alla figura del maghetto, del tesoro che si aveva tra le mani facendo scoperte meravigliose’. Poi la presidente della Fondazione Carice. "Una storia che è partita da qui 25 anni fa – è il ricordo di Raffaella Cavicchi – il libro era stato rifiutato da tutte le case editrici, la Rowling ne trovò una minore che accettò di pubblicarglielo e che ce lo mandò a Cento, al Premio. Sono stati i nostri bambini la bacchetta magica della Rowling, un libro che è piaciuto a tutti e che poi ha avuto un’esplosione di successo. Ed era giusto che oggi fossero i giovani a raccontare questa storia che non è solo fantasy ma è anche libro di formazione". "Questa tre giorni di eventi sono la testimonianza di una scuola attiva – ha chiuso il sindaco Edoardo Accorsi – il mio sogno è di provare a scrivere alla Rowling e chiedergli di venire a Cento a prendere il premio che non ritirò 25 anni fa".

l. g.