Hashish, coltello e pistola in auto: denunciato

Con l’aumento delle presenze turistiche sulla costa comacchiese, sono stati intensificati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio per garantire la sicurezza sulle strade e nei luoghi della movida. In tale contesto, all’esterno di un noto locale notturno a Lido di Spina, uno studente appena 18enne, residente nel Bolognese, è stato controllato dai militari e trovato in possesso di 10 grammi di hashish e di un bilancino di precisione: il giovane è stato denunciato alla Procura, mentre un suo amico è stato segnalato per uso personale di droga. Un 23enne del Rodigino, invece, è stato sorpreso al volante della propria auto con un tasso alcolemico oltre il doppio consentito nei pressi del Lago delle Nazioni: per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente. Un’altra denuncia è scattata per un quarantaduenne ferrarese che, durante un controllo a Lido di Spina, è stato trovato con un coltello a serramanico, una pistola giocattolo priva di tappo rosso e due grammi di hashish nascosti in auto. Un operaio moldavo di 47 anni, residente nel Comacchiese, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, in quanto, durante un controllo, ha esibito ai militari una patente di guida falsa.