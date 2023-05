Hashish nella rimessa e bilancino di precisione, giovane in manette

Era sospettato di detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio nelle piazze di Goro e Mesola, un 32enne di origine straniera da tempo residente a Mesola. Ma lunedì scorso, i sospetti hanno assunto concretezza, a seguito dell’attività condotta alle prime luci dell’alba dai carabinieri della Stazione di Goro, insieme ai colleghi di Mesola e con il supporto delle unità cinofile della Polizia locale ‘Terre Estensi’ di Ferrara. Gli uomini dell’arma hanno proceduto alla perquisizione (delegata dalla Procura di Ferrara) presso l’abitazione del 32enne, che da qualche tempo era tenuto sott’occhio. Un’attività che ha dato positivo riscontro. Infatti, nella rimessa attigua alla casa abitata dal 32enne, i militari hanno trovato un panetto da un etto di hashish, ventidue grammi di cocaina, un bilancino di precisione e l’occorrente per il confezionamento della droga. Una conferma, dunque, ai sospetti che i carabinieri avevano nei confronti dell’uomo. Quindi, il 32enne è stato arrestato e, completate le procedure previste, è stato portato alla camera di sicurezza della Stazione dei carabinieri di Ferrara. Nella mattinata di ieri presso il Tribunale di Ferrara, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto: il giudice ha convalidato la misura e ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo, in attesa del dibattimento.