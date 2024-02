Helmut e il suo viaggio per la pace. La storia del romanzo di Cilione

In una biblioteca affollata di studenti e appassionati, al Palazzo del Vescovo di Codigoro, ieri mattina, Giampiero Cilione, direttore amministrativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, Tiziano Tagliani ex sindaco di Ferrara, Lorenzo Marchesini insegnate ed ex sindaco di Mesola e il sindaco Sabina Zanardi hanno presentato il romanzo d’esordio di Cilione "Il Viaggio di Helmut". Milena Medici ha letto, con grande capacità narrativa, alcuni brani del libro dove Helmut, da studioso a Monaco viene arruolato nella Wermacht e attraversa la penisola durante la guerra del ’43-’45. Dopo 30 anni in uno stabilimento balneare racconta la sua storia a due giovani, prima incuriositi e poi rapiti dalle parole di quell’adulto. Un forte richiamo alla pace, traspare in tutta la sua forza dal libro. Un viaggio fatto di avventure e gesti altruismo, fughe, personaggi misteriosi, ma anche delle sue riflessioni più intime, quelle di un uomo indipendente deciso a non stare né dalla parte dei buoni né quella dei cattivi. Ma dalla parte di chi "si appoggia sui libri, nei quali trovare un messaggio di pace, cultura, leggerezza e umanità. Un cammino interiore – ha declinato Giampiero Cilione dopo aver interloquito con Tagliani e Marchesini – che lo porterà quasi alla redenzione, facendosi carico di insegnare agli altri quello che ha vissuto, per trasmettere un messaggio di pace anche alle future generazioni, affinché non cadano più vittime della guerra".

Cla. Casta.