Hera acquisisce rete gas di Soelia nel Ferrarese

Si allarga la rete del gas di Hera in Emilia-Romagna. Il gruppo, con la controllata Inrete Distribuzione Energia, uno dei principali operatori nel settore della distribuzione del gas naturale con oltre 1,1 milioni di punti di riconsegna attivi, si è aggiudicato la gara indetta dalla società Soelia, detenuta al 100% dal Comune di Argenta, nel Ferrarese, per la cessione del ramo di azienda che include impianti, reti di distribuzione di gas naturale e servizi di gestione. Inrete Distribuzione Energia ha acquisito anche la partecipazione di Soelia in Sinergas (2,85%). Inrete Distribuzione Energia acquisisce la rete di distribuzione gas di Soelia, che serve 10mila Pdr nel territorio comunale di Argenta ed è costituita da una dotazione impiantistica che comprende ben 240 chilometri di condotte.