Hera, al via le pulizie straordinarie

Progetto decoro, tornano le pulizie straordinarie di Hera nei quartieri. Gli operatori della multiutility sono impegnati, in accordo con il Comune, nello spazzamento delle strade e nella sanificazione delle isole ecologiche in zona Krasnodar. Poi tocca ai quartieri Borgopunta, Quacchio e Villafulvia. Prosegue a Ferrara ‘Progetto decoro’, l’attività di pulizia straordinaria promossa dall’amministrazione comunale con il Gruppo Hera, finalizzata a rendere ancora più pulite le strade e le isole ecologiche di base in cui sono alloggiati i cassonetti. L’attività è partita dal quartiere Krasnodar e proseguirà nelle prossime settimane nelle zone di Borgopunta, Quacchio e Villafulvia. Il progetto è destinato ad estendersi a ulteriori zone, per coprire gradualmente tutto il territorio comunale. La pulizia e la sanificazione aggiuntive riguarderanno, entro fine anno, oltre 180 isole ecologiche di base. Il programma prevede anche lo spazzamento straordinario delle strade, sia quelle in cui ci sono i cassonetti sia le vie limitrofe. Saranno complessivamente 20mila le utenze interessate dall’iniziativa. La squadra di Hera in azione è composta da diversi operatori che utilizzeranno gru alza-cassonetti, idropulitrice, spazzatrice e un autocarro per la pulizia manuale. In particolare, sia i cassonetti sia le piazzole che li ospitano saranno lavati e sanificati mentre i bidoni danneggiati saranno ripristinati.