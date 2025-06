Hera demolisce le torri acquedotto a Boccaleone e Benvignante

Continua l’opera di demolizione delle torri dell’acquedotto gestite da Hera in territorio argentano. Il primo intervento, datato alcuni anni fa, ha interessato la struttura pensile di San Nicolo, praticamente smantellata pezzo dopo pezzo. Quindi quella di via Lodigiana a Filo, tra l’altro deteriorata e in precarie condizioni di sicurezza a causa delle scosse telluriche che l’hanno duramente colpita col terremoto del maggio 2012. Nella fattispecie invece, il progetto di abbattimento riguarda le frazioni di Boccaleone e di Benvignante. Il lavoro che dovrebbe partire a breve, punta anche alla riqualificazione e riutilizzo dell’area stessa. E prevede innanzitutto, dopo verifiche e sopralluoghi, la rimozione delle antenne e delle apparecchiature di telefonia mobile installate da vari gestori.