"Hera, la città sotto una nuova luce. Investiti 3 milioni sull’illuminazione"

Argenta sotto una nuova luce. Al via il progetto di efficientamento energetico e sicurezza per l’illuminazione pubblica ad Argenta di Menowatt GE in partnership con Hera Luce e con Soelia. Il progetto, finanziato attraverso la formula del project financing, vedrà Menowatt Ge impegnata nella ristrutturazione e nell’efficientamento dell’illuminazione pubblica e degli impianti semaforici della città. Il progetto prevede la partecipazione in ATI (Associazione temporanea d’impresa) di Hera Luce, società del Gruppo Hera, che si occuperà della manutenzione degli impianti, garantendo un livello di servizio eccellente grazie alla consolidata esperienza e alla presenza locale, assicurando interventi pronti e immediati. Il progetto prevede un investimento totale di 3.613.055 euro. Aspetto fondamentale di questa iniziativa è che il committente, Soelia SpA, non sosterrà costi diretti per l’intervento: Menowatt sarà infatti remunerata attraverso i risparmi energetici ottenuti nei prossimi 20 anni. E’ un progetto integrato e sostenibile. Menowatt Ge è stata incaricata di realizzare il progetto esecutivo, già completato e validato, e di gestire la realizzazione dei lavori, iniziati con la consegna degli impianti lo scorso 14 maggio. I lavori, che dureranno circa 20 mesi, porteranno a un significativo miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza dell’infrastruttura pubblica. L’azienda incaricata procederà alla sostituzione di 5.606 punti luce con tecnologia LED, permettendo quindi di completare il passaggio a LED dell’intero parco lampade di 5.938 punti luce. Questo intervento garantirà un risparmio energetico di circa 2 milioni di KWh ogni anno, con benefici diretti per l’ambiente e per la comunità, equivalenti a 510 tonnellate di CO2 non immesse in atmosfera e 17.000 alberi salvati. Oltre all’efficientamento energetico, il progetto prevede importanti interventi di messa in sicurezza e ammodernamento degli impianti. Saranno sostituiti i quadri elettrici per garantire funzionalità e sicurezza, ripristinate le linee non funzionanti e sostituiti i pali pericolanti o non sicuri, migliorando ulteriormente la sicurezza dell’infrastruttura. Non solo: Menowatt implementerà un sistema di telecontrollo su tutti i quadri di illuminazione pubblica, ottimizzando la manutenzione e il controllo delle dotazioni pubbliche. Questo innovativo sistema garantirà una gestione più efficiente e reattiva, migliorando il servizio offerto alla cittadinanza. "Siamo orgogliosi di essere parte di questo importante progetto per il Comune di Argenta – afferma l’amministratore delegato di Menowatt, Marco Ceccarani - Il nostro impegno è volto a garantire un’illuminazione pubblica efficiente, sicura e sostenibile. La collaborazione con Soelia, che ha promosso questa iniziativa, è fondamentale per il successo del progetto. Grazie a Soelia, possiamo lavorare insieme per portare avanti interventi che non solo migliorano l’efficienza energetica, ma anche la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Inoltre, la partnership con Hera Luce ci permette di offrire un servizio di altissima qualità, contribuendo ulteriormente al benessere della comunità e alla salvaguardia dell’ambiente". Franco Vanini