Hera, lavori in corso. Scatta lo stop al traffico

Oggi via Piangipane, a Ferrara, sarà interrotta al transito (eccetto autorizzati) da corso Isonzo a via della Grotta, per consentire l’esecuzione di lavori a cura di Hera per il ripristino degli scavi realizzati a inizio anno per la manutenzione dei sottoservizi. Saranno ammessi al transito, nelle aree non interessate dai lavori (con temporaneo ripristino del doppio senso di marcia), solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. In vigore il divieto di sosta.