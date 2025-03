Hera presenta il bilancio: "Dividendi per 3,8 milioni"

Sono circa 3,8 i milioni di euro che Ferrara Tua e il Comune incasseranno grazie ai dividendi di Hera. La decisione è stata presa dal consiglio d’amministrazione della multiutility che si è riunito proprio ieri stabilendo di aumentare sostanzialmente il valore delle azioni dei soci. Un’operazione che si traduce in uno stanziamento più elevato agli enti locali. Tra Comune e Ferrara Tua, sono circa 25 i milioni di azioni di cui dispone l’amministrazione. Il cda di Hera, approvando i risultati economici consolidati del 2024, ha stabilito di attribuire al dividendo un valore di 15 centesimi di euro per azione. Un aumento che, in termini percentuali, supera i sette punti rispetto all’ultimo pagato. In prospettiva, ci sarà un ulteriore aumento di valore fino a 17 centesimi che verrà traguardato nel 2028. L’esercizio di Hera si chiude con i principali indicatori economico-finanziari in crescita, così come gli investimenti destinati allo sviluppo, valorizzazione e rafforzamento della resilienza degli asset gestiti. La creazione di valore per tutti gli stakeholder e la solidità patrimoniale attestano ancora una volta la validità del modello multibusiness e la capacità del Gruppo Hera di coniugare crescita aziendale e sviluppo sostenibile. Significativo il valore dei ricavi, di circa 13 milioni di euro. Anche gli investimenti, di cui molti a valore condiviso ammontano a circa 860 milioni.

Insomma, numeri importanti come conferma anche il presidente esecutivo di Hera, Cristian Fabbri. "L’incremento dei principali indicatori economico-finanziari e il continuo miglioramento del rendimento sul capitale investito e un rendimento per gli azionisti che supera il 35% – scandisce – sono chiari segnali della solidità del nostro modello industriale. Abbiamo registrato una crescita significativa sia nelle attività a mercato sia in quelle regolate, con un margine operativo lordo che nel 2024 è arrivato a sfiorare gli 1,6 miliardi di euro, mentre gli investimenti operativi lordi hanno raggiunto gli 860,3 milioni di euro, superiori del 35% alla media del quinquennio precedente, e per il 76% sono stati finalizzati a perseguire decarbonizzazione, resilienza ed economia circolare. Anche la crescita stessa del margine a valore condiviso, in valore assoluto e percentuale, testimonia la nostra costante attenzione alla creazione di valore non solo economico, ma anche ambientale e sociale. Ne è evidenza il valore economico distribuito sui territori nei quali operiamo, che nel 2024 ha raggiunto i 2,1 miliardi di euro".