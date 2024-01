Hera, tecnici al lavoro a San Nicolò

I tecnici del Gruppo Hera, dal primo pomeriggio di ieri, sono impegnati nella riparazione di una condotta idrica in via Parri a San Nicolò, nel comune di Argenta.

Per procedere con i lavori è stata sospesa l’erogazione dell’acqua in tutta la località. Grazie all’autobotte, posizionata nel parcheggio di fronte alla chiesa in via Nazionale, i cittadini possono rifornirsi gratuitamente di acqua potabile. Il ripristino dell’erogazione dell’acqua è previsto alle 23.30 circa.

L’azienda assicura il massimo impegno nel contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

re. fe.