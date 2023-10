HeraAmbiente, pronti nuovi operai

HeraAmbiente spa è la società del Gruppo Hera leader in Italia nell’ambito del trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, ricerca un conduttore generatori di vapore 1° grado-termovalorizzatore Ferrara. La figura individuata si occuperà di conduzione ordinaria e straordinaria dell’impianto. La risorsa svolgerà un iniziale periodo di formazione durante il quale ricoprirà il ruolo di gruista, e successivamente il ruolo di operatore esterno, per poi ricoprire il ruolo di conduttore. A tal fine, è richiesto il possesso del patentino di I grado per la conduzione di generatori di vapore. I requisiti sono di essere in possesso del patentino di I grado di conduzione dei generatori di vapore, esperienza di almeno 2 anni in ruoli e contesti similari, capacità di gestione e controllo di generatori di vapore. Disponibilità a turni in ciclo continuo h 24, sede Ferrara.