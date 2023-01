Hidden Rooms, viaggio nel sogno Centasso guida il suo quartetto

Al Torrione del Jazz Club Ferrara oggi, alle 21, torna Istantanea, le musiche della formazione di Marco Centasso. Protagonista ‘Hidden Rooms’, progetto in quartetto del contrabbassista Marco Centasso. Completano la formazione Alberto Collodel al clarinetto basso, Giovanni Mancuso al pianoforte e Raul Catalano alla batteria.

Prima dell’inizio del concerto ci sarà un aperitivo a buffet seguito appunto dalla Jam session. "Hidden Rooms – spiegano gli organizzatori – è la rappresentazione musicale del viaggio onirico che l’individuo compie durante l’immersione nel “Luogo Sogno”. Per Centasso ciò si traduce attraverso l’accesso a grandi stanze, simili a remote soffitte interiori, totalmente inaccessibili nella veglia ma raggiungibili attraverso il sogno e attraverso l’azione musicale. L’improvvisazione funge dunque da chiave di accesso, da strumento per rivelare l’interno di queste stesse aree nascoste. Il progetto però non è soltanto l’espressione musicale di un percorso interiore verso mete metafisiche, ma è anche l’insieme delle contaminazioni extra-musicali che il contrabbassista ha raccolto negli ultimi due anni, attingendo da letture e approfondimenti in ambito scientifico, psicanalitico e sociale, con un particolare occhio di riguardo verso la contemporaneità. La formazione è quella del tradizionale quartetto – concludono gli organizzatori –, scelta accuratamente per sfruttare al meglio tutte le possibilità timbriche e armoniche. Emerge dunque la ricerca verso un equilibrio che alterna fitte costruzioni compositive, prevalentemente sviluppate attraverso l’utilizzo di pattern ritmici e intrecci melodici, ad ampi respiri coloristici di libera improvvisazione". Istantanea è l’ideale spazio d’incontro tra la Tjco e Istantanea Ensemble (collettivo nato nel 2018 in seno alle esperienze che fanno capo al Mercato Sonato di Bologna) che vive dell’osmosi tra compositori e artisti di diversa estrazione, intenti a generare percorsi trasversali nel panorama dell’arte più attuale, dando vita a un proteiforme arcipelago di grande biodiversità creativa.