Hinterland, per una sera il jazz diventa multimediale

Questa sera, ospiti del Torrione, Max Puglia e Vito Ranucci, entrambi compositori affermati dalle sonorità ibride, presentano il progetto “Hinterland”. Si tratta di uno spettacolo multimediale di jazz moderno dove la cantabilità melodica tipicamente napoletana incontra i ritmi dispari caratteristici dell’Oriente e dell’elettronica visionaria.

L’evento alle 21.30. Max Puglia, chitarra - Vito Ranucci, sax soprano e vocoder - Mario Mazzaro, contrabbasso e basso elettrico - Luigi Borgogno, elettronica e drum machine. Massimo Puglia è uno dei più interessanti chitarristi e compositori della scena italiana, napoletano di nascita, la sua musica è un crossover di generi: jazz, flamenco e influenze partenopee. Torna sul palco insieme a Vito Ranucci: compositore, arrangiatore, sassofonista napoletano, da anni molto attivo nel mondo delle colonne sonore per il cinema ed il teatro, collabora con Mario Monicelli firmando il tema principale del film “Le Rose del Deserto”. Completano il quartetto, Luigi Borgogno all’elettronica e la drum machine e Mario Mazzaro al basso e contrabasso. Durante il concerto verrà proiettato il docufilm (solo per immagini) “Hinterland” che dal 2021 colleziona premi della critica in mezza Europa.