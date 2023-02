Hip hop sul palco del Listone Guè batte il ritmo dell’estate

FERRARA

A dare ritmo all’estate estense ci sarà anche Guè, in precedenza noto come Gué Pequeno, ultimo nome annunciato dal Ferrara Summer Vibez. Il rapper, padre della scena hip hop italiana torna sarà sul palco di piazza Trento Trieste il 15 luglio per il suo ‘Guè live 2023’, come terza data delle 8 in programma. Da 26 anni il fenomeno Guè influenza la scena rap italiana scalando le classifiche con rime pungenti e sound esclusivo. Con oltre tre milioni di ascolti mensili su Spotify, la star sta tornando sui palchi dei più grandi festival d’Italia tra i quali, quello ferrarese che è riuscito a centrare questa data, confermandosi come uno degli eventi musicali imperdibili dell’estate. I biglietti sono disponibili online dalle 14 di oggi e nei punti vendita dalle 11 di lunedì 27 febbraio. Il nuovo album dell’artista è composto da 12 brani prettamente hip hop, alcuni realizzati con Paky, Anna, Marracash, Sfera Ebbasta e Rkomi.